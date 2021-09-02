"Скорее поражение, чем победа": эксперты подвели итоги переговоров Байдена и Зеленского

Почему первую встречу президентов Украины и США называют чисто формальной?

Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям для Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя прошедшие в США переговоры президентов Америки и Украины. Джо Байден от итоговой пресс-конференции отказался. К прессе вышел только Владимир Зеленский и рассказал не столько о договорённостях, сколько об обещаниях, полученных в Белом доме.

Инфоповоды вокруг визита украинского лидера в США его команда создавала, как умела. Пробежки у Капитолия. Поездка в Калифорнию, чтобы встретиться с Тимом Куком и Илоном Маском. И, конечно, переговоры в Белом доме, после которых Владимир Зеленский сразу почувствовал себя еще более важной персоной.

- Парни, дайте нам поговорить с журналистами. Я думаю, что тут не так опасно, чтобы было столько охраны.

Вот только говорить после самой долгожданной для Зеленского встречи с Байденом было по сути не о чем. Переговоры, которые до этого уже несколько раз переносили по просьбе Белого дома, продлились всего два часа. А от совместных заявлений после американская сторона отказалась.

"Встреча прошла в нормальной, продуктивной, не постоянно в солнечной атмосфере. Но это был нормальный человеческий, мужской разговор. Я доволен результатом", - сказал Зеленский.

Хотя чему тут радоваться, хором заявляют украинские политики и политологи. Джо Байден всем своим видом давал понять: в разгар идеального политического шторма - который бушует в США после провала в Афганистане - Байдену вообще не до Киева и его проблем. Из Вашингтона Зеленский увозит только соглашение о новом кредите на 3 миллиарда долларов и финансовом транше на 60 миллионов, который потратят на закупку американских противотанковых комплексов "Джевелин".

"Скорее поражение, чем победа. Я не вижу побед во всяком случае точно. Там дали лекарства от ковида какие-то инновационные, хорошо, где-то, может, помогут с вакцинами. Деньги на какие-то реформирования. Это все хорошо. Но это не уровень встречи двух президентов", - прокомментировал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Ни слова о перспективах вступления в НАТО или о американском военном присутствии на Украине. Никаких намеков на то, что Вашингтон подключится к минскому процессу. А ведь президент Украины представлял это делом почти решенным. Намекая, стоит ему только попросить, как в Белом доме сразу согласятся. Но вместо этого там только выразили недоумение. Когда в обход всех правил подобных встреч Зеленский начал перечислять все свои "вопросы и пожелания", едва усевшись в кресло Овального кабинета. И, внимательно отслеживая, чтобы Байдену перевели все его слова.

"До него что, не доходит, что так не делается? Нельзя просто выкатывать требования. Нужно обсуждать это в ходе переговорного процесса", - сказал политолог Андрей Телиженко.

Диалога по "Северному потоку-2" и вовсе не случилось. Американская сторона только отметила, что по-прежнему выступает против строительства газопровода, однако препятствовать ему не будет. Как не будет - по крайней мере, пока - давать хоть какие-то гарантии о продлении газового транзита через Украину. Не подействовали даже слова Зеленского о том, что российский газ - самый грязный в мире.

Быть может потому, что министр энергетики США, к которой обращался президент, сама произносила эту фразу в одном из своих выступлений. Пассаж, видимо, так понравился спичрайтерам Зеленского, что те списали его практически слово в слово. Но не удосужились посмотреть автора высказывания. Хотя с другой стороны - чем не инфоповод. На фоне коллективного игнорирования визита Зеленского в США со стороны американской прессы хотя бы такой.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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