Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ

Президент назвал ВЭФ полезной площадкой для власти и бизнеса

На острове Русский начался основной день работы Восточного экономического форума. Главное его событие - пленарное заседание, на котором выступит Владимир Путин. Речь пойдет о развитии Дальнего Востока.

Перед этим президент пообщался с модераторами и спикерами ключевых сессий в режиме видео-конференц-связи. Глава государства отметил, что на встрече хотел бы получить информацию о работе ВЭФ и основных темах, которые обсуждают на площадках форума. Подобного общения прежде не было. Владимир Путин заявил: Восточный экономический форум занял достойное место в международном календаре мероприятий подобного рода.

"Это интересная, полезная площадка – и для наших партнеров, которые приезжают на это мероприятие во Владивосток, и для нас, для российского бизнеса и представителей различных уровней власти очень полезное мероприятие, поскольку позволяет нам проанализировать то, что сделано в регионе, в огромном Дальневосточном регионе России, за предыдущее время и наметить – совместно, причем, что очень важно – наметить какие-то совместные шаги по развитию региона", - заявил Путин.

Дискуссии сейчас в разгаре. Тысячи участников обсуждают в очном и онлайн форматах актуальные вопросы сотрудничества России с различными странами. Уже состоялись несколько бизнес-диалогов. На одном из них в центре внимания были российско-японские отношения. Речь шла об Арктике, экспорте российской сельхозпродукции, а также о ключевом направлении двустороннего сотрудничества - водородной энергетике. Кроме того, на площадках форума обсудили развитие высокотехнологичных стартапов на Дальнем Востоке, повышение инвестиционной привлекательности региона, изменение климата, новые направления в медицине и образовательные технологии. На полях форума уже подписаны несколько соглашений.

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