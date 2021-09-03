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Боевики сдают оружие в сирийском городе Дераа

08:53
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Съемочная группа канала "ТВ Центр" первой из российских журналистов оказалась в этом районе

Борьба с терроризмом на международном уровне продолжается в Сирии. Сейчас боевики и члены их семей по гуманитарному коридору покидают город Дераа на юге страны. На протяжении 10 лет там не прекращались вооруженные столкновения. Вернуть контроль над населенным пунктом правительственным войскам удалось при содействии российского Центра по примирению. Теперь сдавшие оружие участники незаконных формирований могут получить амнистию и урегулировать свой статус.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко

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Боевики сдают оружие в Сирии
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