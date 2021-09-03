Интернет-пользователи заступились за "исчезнувших" лошадей Пржевальского

Минприроды признало вероятно исчезнувшими 11 видов животных

Исчезли с большой долей вероятности и вернуться не обещают. Минприроды составило список животных, которые, вероятно, навсегда исчезли с территории России. Не то чтобы подались в другие страны, а, возможно, прекратили существование в дикой природе.

Статью с сайта "Коммерсанта" перепечатали десятки интернет-изданий. 11 названий в списке – одно другого красочнее. Не встретить уже атлантического осетра, чернобрюхий глухарь на зов не откликается. Овсянка Янковского совсем пропала, и тюлень-монах никак не говорит о своем присутствии.

Про глухаря все слышали, а кто видел глухаря чернобрюхого? Раздолье было птице на территории Ленинградской и Псковской областей, да извели на мясо и красивые перья. На сайте Красной книги прямо пишут – особенность птицы в том, что во время брачного периода самец демонстрирует минимальную бдительность и попадается в руки охотников. Кто ж ее, бдительность, во время брачного периода демонстрирует? Тут не одни глухари теряют всякую осторожность.

Тюлень-монах некогда вольготно раскидывал ласты на Черноморском побережье – в Крыму встречали еще в 1976-м. Да что-то давно не выходил на связь. А осетр атлантический, немедленно взывающий мысли о царском застолье, обитал и в Балтике, и в Черном, и в Северном морях – возможно, жертвой застолий и стал.

Даже лошади Пржевальского разбежались. Говорят в статье, что отмечено лишь обитание 110 особей в Чернобыле. Так это ж не совсем Россия. Многим названия животных показались слишком уж цветистыми – вспомнили знаменитого писателя Ярослава Гашека, который руководил журналом "Мир животны"х и поражал научную общественность такими существами как табу-табуран, обитающий в Тихом океане, 16-крылая муха. Главным открытием Гашека стала древняя блоха, о которой тут же сообщили несколько научных изданий. Слепого мацарата пещерного и благуна продувного можно даже не обсуждать.

Разумеется, список покинувших нас живых существ не выдумка, но бдительные граждане немедленно поправили интернет-издания, перепечатавшие статью об исчезновении некоторых видов с территории России:

"Скорее всего, автор с первоисточник плохо читал. Красноногий ибис никогда не обитал на территории России, залетали с территории Китая, и они не исчезли. Куланы живы-здоровы. Территория России никогда для них не была ореолом обитания. Тюлень-монах не исчез, только его отдельные виды, лошади Пржевальского никогда не обитали на территории России, на данный момент не исчезли из природы".

Вот за лошадь Пржевальского почему-то читатели распереживались сильнее всего, и интернет заполонили публикации, в которых указывают – да жива она, наша любимая лошадь, и в заповедниках плодятся чудо-кони, и исчезать совсем не собираются.

Аккуратнее нужно с этим загадочным миром животных. А встретите пропавшего глухаря или тюленя-монаха – тут же звоните в редакцию Красной книги. Чтобы доложить – в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram