В Москве прошла дискуссия партии "Новые люди" о равноправии полов

К чему пришли участники встречи?

Партия "Новые люди" организовала в Москве общественную дискуссию по вопросам гендерного равноправия. Проблема не ограничивается одной лишь борьбой со стереотипами, и собравшимся было что предложить для её решения.

Поговорить откровенно о правах женщин. Публичная дискуссия партии "Новые люди" собрала в центре Москвы несколько сотен представительниц прекрасного пола. На сцене: теледивы, психологи, блогеры.

"В нашей стране тоже есть люди, которым близко понимание, что мужчина должен обязательно контролировать женщину, и мужчина должен говорить, как женщина должна выглядеть, как она должна учиться, чему она должна учиться, что она должна носить, с кем она должна фотографироваться. И, оказывается, "Талибан" (организация запрещена в России) в умах наших людей тоже присутствует. Поэтому крайне важно обсудить прямо сейчас", - рассказала кандидат в депутаты Государственной Думы от партии "Новые люди" Татьяна Винницкая.

Женщины зарабатывают меньше мужчин на треть. Хотя еще в 2017-м в нашей стране запустили национальную стратегию. Одно из ее положений предписывало, что зарплаты должны выровняться. Но и сейчас проблема остается острой. И это далеко не самая "больная" тема.

"Для меня важнее вопрос ущемления свобод в ущемлении женщины в вопросе насилия домашнего, вообще насилия, изнасилований, и то, что у нас на законодательном уровне это оправдано. То, что у нас на законодательном уровне домашнее насилие - это административная ответственность. И если взять еще одно поколение назад, когда женщина испытывала домашнее насилие в доме, она боялась, стеснялась об этом говорить, не было разводов. И этот вопрос важнее намного, чем вопрос карьерного роста", - заявила телеведущая Елена Летучая.

Участники дискуссии считают: с домашним насилием необходимо бороться на законодательном уровне. Кроме того, подняли вопросы соблюдения прав женщин-заключенных и их социализации после освобождения.

Егор Киселёв, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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