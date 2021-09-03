Лидер партии "Зелёные" призвал развивать электротранспорт

Традиционные машины производят много вредных выбросов

Крупные города должны полностью заменить традиционный муниципальный транспорт электромобилями. Об этом заявил лидер партии "Зелёные".

По словам Андрея Нагибина, в Москве до 90 процентов вредных выбросов производят машины. Ситуация стала значительно лучше после закупки электробусов. Но на экологичные типы питания надо переводить в том числе машины спецслужб.

"Как только вся инфраструктура будет электрифицирована, появится система, то есть появится техническая возможность для зарядки автотранспорта. И отсюда частники тоже начнут приобретать электрический транспорт", - рассказал Андрей Нагибин.

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