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Лидер партии "Зелёные" призвал развивать электротранспорт

15:00
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Традиционные машины производят много вредных выбросов

Крупные города должны полностью заменить традиционный муниципальный транспорт электромобилями. Об этом заявил лидер партии "Зелёные".

По словам Андрея Нагибина, в Москве до 90 процентов вредных выбросов производят машины. Ситуация стала значительно лучше после закупки электробусов. Но на экологичные типы питания надо переводить в том числе машины спецслужб.

"Как только вся инфраструктура будет электрифицирована, появится система, то есть появится техническая возможность для зарядки автотранспорта. И отсюда частники тоже начнут приобретать электрический транспорт", - рассказал Андрей Нагибин.

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