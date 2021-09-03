Кедровую Аллею Славы высадили в Москве

Акция прошла в рамках проекта "Кедры Великой Победы"
В столице в пятницу в рамках проекта "Кедры Великой Победы" прошла акция по высадке Аллеи Славы. Она посвящена 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения, сообщает "ТВ Центр".
В память об историческом событии также установили мемориальные таблички и стелу. А после состоялся концерт, на котором прозвучали песни военных лет в исполнении курсантов кадетских училищ и творческих коллективов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram