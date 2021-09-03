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Кедровую Аллею Славы высадили в Москве

15:04
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Акция прошла в рамках проекта "Кедры Великой Победы"

В столице в пятницу в рамках проекта "Кедры Великой Победы" прошла акция по высадке Аллеи Славы. Она посвящена 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения, сообщает "ТВ Центр".

В память об историческом событии также установили мемориальные таблички и стелу. А после состоялся концерт, на котором прозвучали песни военных лет в исполнении курсантов кадетских училищ и творческих коллективов.

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Акция "Кедры Великой Победы"
Акция "Кедры Великой Победы"
Акция "Кедры Великой Победы"
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