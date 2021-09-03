Собянин наградил спортсменов-чемпионов мира по пляжному футболу

Нынешний кубок для нашей сборной - третий в истории

В московской мэрии чествовали российскую сборную по пляжному футболу, победившую на мировом первенстве, прошедшем в столице. Россияне в финальном матче обыграли японцев со счетом 5:2. Игры чемпионата смогли посетить порядка 55 тысяч болельщиков. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что это лучшее первенство мира по пляжному футболу в истории.

- Наконец-то завоёванный! Вернувшийся домой! В Россию!

Вновь держать в руках главную награду спустя 6 лет - момент, безусловно, волнительный. На левой стороне груди – там, где сердце, - фраза, заменившая сборной гербовую символику. Наши ребята вновь доказали: они - лучшие. Они - чемпионы! И тем ценнее кубок, что добыть его удалось дома.

"То, что дома - да! Лучше не придумаешь! Выиграть первый чемпионат мира свой и ещё и при своих болельщиках! Дома! О таком только мечтаешь!" - говорит Андрей Новиков, игрок сборной России по пляжному футболу.

Поначалу, правда, признаются - очень волновались выходить на песок. Дома, конечно, и стены помогают, но вместе с тем возрастает и страх не оправдать доверия огромного количества болельщиков. Впрочем, мандраж ушёл практически сразу - как только почувствовали поддержку трибун. В это ситуации не важно: играешь ли в меньшинстве, или сталкиваешься с ошибкой судейства. Главное - горящие глаза фанатов. Еще одним секретом победы поделился капитан.

"У нас команда сильна именно коллективом! Взаимодействием внутри, поддержкой, какое-то семейное отношение внутри команды, которое идёт от тренера. Вот это наша сильная сторона и именно благодаря этому мы и выигрываем чемпионаты! Потому что звёзды не выигрывают! Звёзды игры выигрывают, а чемпионаты выигрывает команда!" - говорит Антон Шкарин, капитан сборной России по пляжному футболу.

Для этого чемпионата в московских "Лужниках" возвели временный стадион на 5 тысяч зрителей. К организации подошли со всей ответственностью. Особое внимание уделили защите здоровья и безопасности как спортсменов, так и их болельщиков. И прошло всё на высшем уровне! Пляжных футболистов сегодня чествовали в мэрии. Награды вручил Сергей Собянин.

"Мы очень волновались, когда нам выпала честь организовать чемпионат мира по пляжному футболу в Москве. Москва - не курортный город, а один из самых крупнейших северных городов. Но подготовиться - это одно, а вот выступить на этом чемпионате - это совсем другое! Вы вели себя достойно, мужественно и показали высочайший класс игры! Огромное вам спасибо от всех любителей футбола, зрителей, от москвичей. Вы достойно защитили честь нашего города и страны на чемпионате!" - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Нынешний кубок для нашей сборной - третий в истории! Первый триумф состоялся ровно 10 лет назад - тогда, в далёком 2011 году наша сборная смогла одолеть бразильцев, удерживающих гегемонию побед. Впрочем, расслабляться и почивать на лаврах успеха спортсмены не планирует. Во вторник сборная улетает в Португалию на игры Евролиги.

Александра Сергомасова, Валерия Дзгоева, Константин Степанов-Молодов, Владимир Черных, Александр Ивановский, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram