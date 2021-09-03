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Собянин наградил спортсменов-чемпионов мира по пляжному футболу

18:10
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Нынешний кубок для нашей сборной - третий в истории

В московской мэрии чествовали российскую сборную по пляжному футболу, победившую на мировом первенстве, прошедшем в столице. Россияне в финальном матче обыграли японцев со счетом 5:2. Игры чемпионата смогли посетить порядка 55 тысяч болельщиков. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что это лучшее первенство мира по пляжному футболу в истории.

- Наконец-то завоёванный! Вернувшийся домой! В Россию!

Вновь держать в руках главную награду спустя 6 лет - момент, безусловно, волнительный. На левой стороне груди – там, где сердце, - фраза, заменившая сборной гербовую символику. Наши ребята вновь доказали: они - лучшие. Они - чемпионы! И тем ценнее кубок, что добыть его удалось дома.

"То, что дома - да! Лучше не придумаешь! Выиграть первый чемпионат мира свой и ещё и при своих болельщиках! Дома! О таком только мечтаешь!" - говорит Андрей Новиков, игрок сборной России по пляжному футболу.

Поначалу, правда, признаются - очень волновались выходить на песок. Дома, конечно, и стены помогают, но вместе с тем возрастает и страх не оправдать доверия огромного количества болельщиков. Впрочем, мандраж ушёл практически сразу - как только почувствовали поддержку трибун. В это ситуации не важно: играешь ли в меньшинстве, или сталкиваешься с ошибкой судейства. Главное - горящие глаза фанатов. Еще одним секретом победы поделился капитан.

"У нас команда сильна именно коллективом! Взаимодействием внутри, поддержкой, какое-то семейное отношение внутри команды, которое идёт от тренера. Вот это наша сильная сторона и именно благодаря этому мы и выигрываем чемпионаты! Потому что звёзды не выигрывают! Звёзды игры выигрывают, а чемпионаты выигрывает команда!" - говорит Антон Шкарин, капитан сборной России по пляжному футболу.

Для этого чемпионата в московских "Лужниках" возвели временный стадион на 5 тысяч зрителей. К организации подошли со всей ответственностью. Особое внимание уделили защите здоровья и безопасности как спортсменов, так и их болельщиков. И прошло всё на высшем уровне! Пляжных футболистов сегодня чествовали в мэрии. Награды вручил Сергей Собянин.

"Мы очень волновались, когда нам выпала честь организовать чемпионат мира по пляжному футболу в Москве. Москва - не курортный город, а один из самых крупнейших северных городов. Но подготовиться - это одно, а вот выступить на этом чемпионате - это совсем другое! Вы вели себя достойно, мужественно и показали высочайший класс игры! Огромное вам спасибо от всех любителей футбола, зрителей, от москвичей. Вы достойно защитили честь нашего города и страны на чемпионате!" - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Нынешний кубок для нашей сборной - третий в истории! Первый триумф состоялся ровно 10 лет назад - тогда, в далёком 2011 году наша сборная смогла одолеть бразильцев, удерживающих гегемонию побед. Впрочем, расслабляться и почивать на лаврах успеха спортсмены не планирует. Во вторник сборная улетает в Португалию на игры Евролиги.

Александра Сергомасова, Валерия Дзгоева, Константин Степанов-Молодов, Владимир Черных, Александр Ивановский, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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Церемония награждения футболистов сборной России по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу
Сергей Собянин наградил футболистов сборной России по пляжному футболу
Сергей Собянин наградил футболистов сборной России по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу
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