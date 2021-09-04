Лидер Rammstein споёт песню "Любимый город" на Красной площади

В Москве пройдёт финал фестиваля "Спасская башня"
Зажигательные ритмы Латинской Америки, чарующие арабские мотивы и родные, знакомые с детства мелодии. Всё это на Красной площади в исполнении лучших музыкальных коллективов из разных уголков мира.
5 сентября в Москве состоится финал международного фестиваля "Спасская башня". "ТВ Центр" будет вести прямую трансляцию грандиозного концерта с участием военных оркестров из Греции, Катара, Белоруссии и, конечно, России.
Специальный гость фестиваля, солист немецкой группы Rammstein исполнит песню "Любимый город". А в финале небо над Москвой озарит красочный салют. Начало трансляции - 5 сентября в 20 часов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram