ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военные завершили свое участие в тушении пожаров в Якутии

08:33
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Они потушили несколько сот гектаров леса

Комсомольск-на-Амуре переживает гребень паводка. Вода в реке поднялась до отметки 695 сантиметров, это выше опасных значений почти на полметра. Спасатели ведут круглосуточную откачку воды с приусадебных и дачных участков. В частном секторе подтоплено более 300 домов. В зону бедствия из Хабаровска переброшена дополнительная спецтехника. Населению оказывают помощь - доставляют воду и продукты питания. Организованы переправы через подтопленные участки дорог.

В Хабаровске тем временем вода отступает. Сотрудники МЧС ведут постоянный мониторинг ситуации. В зоне паводка сейчас находятся 64 населённых пункта в семи муниципальных образованиях.

В Якутии военнослужащие завершили операцию по тушению лесных пожаров. За время работы в регионе они ликвидировали возгорания на площади несколько сот гектаров. Воинские подразделения совместно со спасателями прокладывали минерализованные полосы, с применением авиации сбрасывали воду на очаги в труднодоступной местности.

Вернулись в пункты постоянной дислокации и экипажи военно-транспортной авиации, которые участвовали в борьбе с пожарами в Турции и Греции. Были задействованы самолёты Ил-76 и вертолёты Ми-8.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.