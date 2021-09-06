Военные завершили свое участие в тушении пожаров в Якутии

Они потушили несколько сот гектаров леса

Комсомольск-на-Амуре переживает гребень паводка. Вода в реке поднялась до отметки 695 сантиметров, это выше опасных значений почти на полметра. Спасатели ведут круглосуточную откачку воды с приусадебных и дачных участков. В частном секторе подтоплено более 300 домов. В зону бедствия из Хабаровска переброшена дополнительная спецтехника. Населению оказывают помощь - доставляют воду и продукты питания. Организованы переправы через подтопленные участки дорог.

В Хабаровске тем временем вода отступает. Сотрудники МЧС ведут постоянный мониторинг ситуации. В зоне паводка сейчас находятся 64 населённых пункта в семи муниципальных образованиях.

В Якутии военнослужащие завершили операцию по тушению лесных пожаров. За время работы в регионе они ликвидировали возгорания на площади несколько сот гектаров. Воинские подразделения совместно со спасателями прокладывали минерализованные полосы, с применением авиации сбрасывали воду на очаги в труднодоступной местности.

Вернулись в пункты постоянной дислокации и экипажи военно-транспортной авиации, которые участвовали в борьбе с пожарами в Турции и Греции. Были задействованы самолёты Ил-76 и вертолёты Ми-8.

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