Пришел, полежал, выбил окно: медведь утроил беспорядок в приморских избушках

Такое поведение косолапых встречается редко
Медведь устроил погром в гостевых домиках Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье.
Медвежий беспорядок засняли инспекторы заповедника. В избах разбиты окна, отсутствуют двери, передает "Интерфакс". Теперь администрации заповедника предстоит восстановить нанесенный медведем ущерб.
"Пришел, умылся, пропотел, полежал и выбил окно. Хотя бы печку не тронул", - прокомментировали сотрудники заповедника поведение таежного зверя.
Специалисты отметили, что такое поведение медведей встречается редко. Животные обычно не ходят к людям, когда в лесу достаточно корма.
"Следы от зубов тупые, скорее всего это уже старый медведь. Вообще, такое поведение для животного нетипичное, они все-таки сторонятся людей и человеческого запаха", - рассказала научный сотрудник заповедника Светлана Бондарчук.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram