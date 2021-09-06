Пришел, полежал, выбил окно: медведь утроил беспорядок в приморских избушках

Такое поведение косолапых встречается редко

Медведь устроил погром в гостевых домиках Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье.

Медвежий беспорядок засняли инспекторы заповедника. В избах разбиты окна, отсутствуют двери, передает "Интерфакс". Теперь администрации заповедника предстоит восстановить нанесенный медведем ущерб.

"Пришел, умылся, пропотел, полежал и выбил окно. Хотя бы печку не тронул", - прокомментировали сотрудники заповедника поведение таежного зверя.

Специалисты отметили, что такое поведение медведей встречается редко. Животные обычно не ходят к людям, когда в лесу достаточно корма.

"Следы от зубов тупые, скорее всего это уже старый медведь. Вообще, такое поведение для животного нетипичное, они все-таки сторонятся людей и человеческого запаха", - рассказала научный сотрудник заповедника Светлана Бондарчук.

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