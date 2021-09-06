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Резкое похолодание пришло в европейскую часть России

11:37
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

В отдельных районах отмечались заморозки

В некоторых районах Подмосковья этой ночью столбик термометра опускался ниже нуля. В области действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Снег, жара и паводки в других регионах.

Согласно народной примете, снег окончательно ложится через месяц после того, как выпадет первый. В Магаданской области он уже лежит на дорожном полотне и плотно укатан колёсами. Через три дня следующий снегопад, а по ночам заморозки до -5.

А в Комсомольске-на-Амуре еще лето и +25. Но есть другая проблема - медленно отступающий паводок. Уровень Амура понизился всего на 2 см за сутки. Но продолжает оставаться на опасном значении - 6,5 метров. Подтоплены 64 населённых пункта - почти 2000 дачных приусадебных участков и 41 дом.

Резкая смена погоды с летней на откровенно октябрьскую и в Центральной России. Дневные температуры в среднем на 7 градусов ниже нормы, и этот понедельник ожидается самым холодным – около 10 градусов. Но синоптики говорят, что к выходным, всё-таки, потеплеет и начнется бабье лето – воздух прогреется до +22.

Александра Панина, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".

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