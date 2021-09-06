Путин отметил важность Хабаровского процесса

В Хабаровске начал работу форум о процессе над японскими военными преступниками

Рассекреченные военные документы, исторические уроки и современные вызовы. В Хабаровске начал работу Международный научно-практический форум, посвящённый процессу над разработчиками японского биооружия в 1949 году.

Приветствие участникам и гостям площадки направил Владимир Путин. Как отметил президент, форум имеет особое значение для сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности.

72 года назад в ходе Хабаровского процесса были осуждены японские военные, которые создавали, а также испытывали на людях биологическое оружие. Их преступления зафиксированы в рассекреченных архивах - боевых донесениях, протоколах допросов и фотографиях, которые представлены на форуме.

Как отметил Сергей Лавров в видеообращении к участникам площадки, бесчеловечные опыты Японии над военнопленными не нашли достаточного отражения в материалах Токийского трибунала. Именно Хабаровский процесс поставил точку в этой истории.

"Хабаровский процесс стал важнейшим дополнением суда в Токио, поскольку впервые засвидетельствовал ужасы применения биологического оружия. Поведал миру об этой страшной "изнанке" милитаристской Японии. Вынесенный судом приговор дал объективную оценку совершённым преступлениям. Важно, чтобы и нынешнее, и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов, оставивших кровавый след в истории человечества. Забывать об этом мы не имеем морального права", - заявил Сергей Лавров.



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