Находящихся в Гвинее россиян попросили не выходить на улицы

В стране произошел государственный переворот

Международное сообщество обеспокоено событиями в Гвинее. США и ЕС сегодня призвали мятежников соблюдать законы, воздержаться от насилия и освободить задержанного президента. Военный переворот, который произошёл в стране накануне, может ударить по мировому рынку алюминия. Он сильно зависит от поставок из Гвинеи.

Президент Гвинеи Альфа Конде отстранен от власти. Эта новость на улицах столицы страны была встречена ликованием. Лидеры военного переворота во главе с полковником Мамади Думбуя уже объявили о роспуске правительства, отмене действующей конституции и временном закрытии внешних границ. Сегодня мятежники запланировали встречу с уходящими со своих постов министрами и главами ведомств. Любой отказ приехать будет рассматриваться как бунт против новой власти.

"Создавшаяся в стране кризисная ситуация побудила армию через Национальный комитет по сплочению и развитию взять на себя ответственность перед народом и государством", - заявил Думбуя.

Накануне сообщалось об ожесточенных перестрелках в районе президентского дворца и телецентра. Поступали противоречивые данные о подавлении попытки госпереворота. Однако затем было опубликовано видео с президентом Конде в окружении военных. После этого полковник Думбуя объявил себя временным исполняющим обязанности лидера страны. Уточняется, что правопорядок в Гвинее сейчас обеспечивают жандармерия и полиция. С 20:00 введён комендантский час.

Между тем Африканский союз и Организация объединенных наций осудили государственный переворот и потребовали немедленного освобождения президента Конде. Его нынешнее местонахождение остается неизвестным.

Посольство России сообщило, что в дипмиссии все в порядке. Но находящихся в стране россиян, а их около пятисот человек, призвали к осторожности.

Артем Широков, "ТВ Центр".

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