В Ингушетии задержали четырех сторонников ИГ

Они контактировали с "Исламским государством" через интернет

Сотрудники ФСБ, СКР, МВД и Росгвардии задержали в Ингушетии четырех сторонников группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России – прим. ред.).

Боевиков российского происхождения подозревают в подготовке терактов на территории республики, в нападении на правоохранителей с использованием взрывных устройств и пропаганде запрещенной идеологии.

Как сообщили ТВЦ.RU в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, россияне контактировали с членами ИГ через интернет и получали руководство к действиям. В местах их проживания правоохранители обнаружили огнестрельное и холодное оружие, взрывные устройства и их компоненты.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации", "Пособничество в участии в деятельности террористической организации" и "Несообщение о преступлении".

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