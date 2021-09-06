На границе Иркутской области и Бурятии произошло сильное землетрясение

Магнитуда 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Иркутской области с республикой Бурятия.

Эпицентр землетрясения находился в Нижнеудинском районе Иркутской области Толчки ощутили жители восьми муниципалитетов, пишет "Интерфакс". По словам местных жителей, мебель, люстры и посуда ходили ходуном.

Для обследования населенных пунктов задействованы 10 групп МЧС. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Звонков на телефон доверия не поступало.

"Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме", - добавили в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram