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На границе Иркутской области и Бурятии произошло сильное землетрясение

12:57
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Магнитуда 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Иркутской области с республикой Бурятия.

Эпицентр землетрясения находился в Нижнеудинском районе Иркутской области Толчки ощутили жители восьми муниципалитетов, пишет "Интерфакс". По словам местных жителей, мебель, люстры и посуда ходили ходуном.

Для обследования населенных пунктов задействованы 10 групп МЧС. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Звонков на телефон доверия не поступало.

"Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме", - добавили в ведомстве. 

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