"Блокадный дневник" получил гран-при кинофестиваля "Будем жить"

Фестиваль проходил в 10-й раз

В Москве завершился 10-й Международный кинофестиваль "Будем жить!" Новые работы представили молодые режиссёры, а также мэтры из разных стран мира. В конкурсную программу вошли полнометражные, короткометражные и документальные фильмы на темы, которые актуальны во все времена: война, любовь, преданность.

Гран-при получил Андрей Зайцев за картину "Блокадный дневник". Лучшей короткометражкой признана лента "Авако" Ксении Пчелинцевой.

Высшей награды удостоился также Владимир Головнёв за документальный фильм "Дальний план".



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram