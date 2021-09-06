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"Блокадный дневник" получил гран-при кинофестиваля "Будем жить"

15:22
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Фестиваль проходил в 10-й раз

В Москве завершился 10-й Международный кинофестиваль "Будем жить!" Новые работы представили молодые режиссёры, а также мэтры из разных стран мира. В конкурсную программу вошли полнометражные, короткометражные и документальные фильмы на темы, которые актуальны во все времена: война, любовь, преданность.

Гран-при получил Андрей Зайцев за картину "Блокадный дневник". Лучшей короткометражкой признана лента "Авако" Ксении Пчелинцевой.

Высшей награды удостоился также Владимир Головнёв за документальный фильм  "Дальний план".
 

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