В Москве состоялся Фестиваль народных ремесел

Для гостей были организованы мастер-классы

В Москве при поддержке Московского дома национальностей прошёл традиционный Фестиваль народных ремёсел.

Горожане увидели, как многообразна и неповторима культура народов нашей страны. Профессиональные коллективы исполнили лучшие номера, и гости фестиваля просто не могли устоять на месте под такую музыку, сообщает "ТВ Центр".

Ну а после танцев все желающие присоединились к мастер-классам по традиционным ремёслам, а также учились готовить блюда национальной кухни.

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