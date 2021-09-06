В Москве состоялся Фестиваль народных ремесел

Для гостей были организованы мастер-классы
В Москве при поддержке Московского дома национальностей прошёл традиционный Фестиваль народных ремёсел.
Горожане увидели, как многообразна и неповторима культура народов нашей страны. Профессиональные коллективы исполнили лучшие номера, и гости фестиваля просто не могли устоять на месте под такую музыку, сообщает "ТВ Центр".
Ну а после танцев все желающие присоединились к мастер-классам по традиционным ремёслам, а также учились готовить блюда национальной кухни.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram