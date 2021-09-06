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Вопросы здоровья работников во время пандемии обсудили в Сочи

14:53
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Коронавирус сильно повлиял на условия работы

Влияние пандемии на условия работы и здоровье сотрудников - одна из главных тем, которые обсуждают сегодня в Сочи. В парке науки и искусства "Сириус" открылась Всероссийская неделя охраны труда.

В ней принимают участие более ста компаний из разных стран. Участники делятся опытом организации удалённой работы, перехода на электронный документооборот и внедрения мер санитарной защиты. Обсуждаются изменения в трудовом законодательстве и другие темы. Представители министерства труда подчеркнули, что работодатели ответственно подходят к выполнению требований, и отметили хорошую тенденцию: травматизм на производстве в последние годы идёт на спад.

"У нас более 8 тысяч работодателей - фирмы и организации, которые продекларировали, что они включаются в программу нулевого травматизма. Во время пандемии наши работодатели очень ответственно к этой тематике относились, и вообще она вышла на первое место по значимости - это средства защиты, это организация рабочего времени", - говорит первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
 

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