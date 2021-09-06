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Собянин рассказал о строительстве хорд в Москве

18:09
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Полная версия интервью - в 22 часа

О планах дорожного строительства в Москве Сергей Собянин рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "ТВ Центр", которое мы полностью покажем в вечернем выпуске Событий в 22:00.

"Северо-восточная хорда достраивается, юго-восточная хорда, в основном, в пределах города будет достроена до конца будущего года, хотя мы начали строить недавно, очень сложное крупнейшее сооружение, основные работы постараемся выполнить уже в следующем году. Южная рокада до Верхних полей, до развязки будет построена в 2022 году и в 2023 году будет закончена развязка на МКАД. Можно сказать, что в 2023 году будут построены все участки всех хорд, которые находятся внутри города", - сообщил Собянин.

Как продвигается строительство на других хордах, когда оно закончится, и как изменится дорожная ситуация в столице по завершении этого крупнейшего проекта. По мнению главы города, новый транспортный каркас позволит не только перераспределить нагрузку на московских магистралях, но и улучшит экологическую обстановку в мегаполисе. Ведь благодаря хордам, намного уменьшится перепробег миллионов автомобилей.

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