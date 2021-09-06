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Во дворах по Шипиловской улице оборудовали пять "лежачих полицейских"

18:11
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

С такой просьбой выступали жители

К началу учебного года во дворах по Шипиловской улице на юге Москвы появилось пять новых так называемых "лежачих полицейских". Сделано это было по просьбе жителей.

В районе расположена средняя школа. Множество детей, направляясь к ней или домой, пересекают проезжую часть, а машины далеко не всегда заблаговременно снижали скорость. Просьбу жителей поддержали общественники, установка препятствий побудила водителей к ездить аккуратнее и теперь родители школьников чувствуют себя гораздо спокойнее.

"Что очень важно сказать, что активные жители, активисты Южного округа регулярно проводят уроки безопасности для наших детей. Особенно это важно сейчас, в начале учебного года, чтобы дети адаптировались к нахождению на улице совместно с автомобилями", - рассказал член Общественной палаты Москвы Евгений Нифантьев.

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