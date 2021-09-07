Британские спецназовцы переоделись в женщин для побега из Афганистана

Вертолет за ними просто не прилетел

Эффектно покинули охваченную хаосом страну, прикинувшись противоположным полом. Британские газеты воспевают мужество спецназовцев, которые обвели вокруг пальца наивных талибов, хитрым способом бежав из Афганистана

"Талибан", организация, запрещенная в России, выглядит в этой истории толпой несмышленышей. А какие спецназовцы? Премьер Борис Джонсон, не последний человек в Соединенном королевстве, еще 29 августа на весь твиттер объявил: "Все остававшиеся солдаты, дипломаты и гражданские служащие к настоящему моменту покинули страну, и это стало кульминацией миссии".

За рамками кульминации остались 20 бойцов элитного подразделения Специальной авиадесантной службы ее величества. Daily Star утверждает, что военным просто сообщили, что вертолет за ними не прилетит, выбирайтесь как хотите. Никакого героического блуждания по афганским просторам, попыток прорваться через блокпосты и долгих ночей в засаде не было. В изложении британских газет все выглядит так: 20 крепких дядек просто нарядились в женскую одежду (видимо, припасли заранее), заказали пять такси и добрались до аэропорта Кабула. А талибы на блокпостах не осмелились заглянуть британским военным под паранджу. Просто венский бал, а не афганский хаос.

Судя по кадрам, которые приходят из Афганистана, талибы с дамами церемониться не привыкли, а тут пять такси, забитых крепкими красавицами в парандже? В газетах рискованная операция выглядит как легкая экскурсия. Да даже путешественникам, обманутым туркомпаниями, бывает труднее выехать с южных курортов.

Журналисты назвали это драматическим побегом из Кабула, хотя драма - это про тех, кто до сих пор вылететь не смог. И что ждет тех афганцев, кто сотрудничал с американцами, в Вашингтоне и Лондоне предпочитают не обсуждать. Наши выехали, а вы там как-нибудь сами. Им покинуть захваченную талибами страну, просто притворившись женщинами, не удастся. Иногда в действительности все не так, как на самом деле.

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