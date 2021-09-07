Камеры запечатлели предполагаемый момент похищения школьниц в Кузбассе

В последний раз их видели с мужчиной в магазине
В Кемеровской области две 10-летние школьницы ушли на учебу и не вернулись домой.
Как сообщили в полиции, инцидент произошел в Киселевске 6 сентября. Ульяна Дегтярь и Анастасия Феслер ушли в школу около 8 утра по местному времени. Больше их никто не видел.
По информации телеканала 360, в последний раз их видели в магазине с мужчиной, который покупал им конфеты.
На розыск девочек поднят весь личный состав органов внутренних дел города. Возбуждено уголовное дело.
Портал life.ru пишет, что предполагаемый похититель – ранее судимый 41-летний местный житель. В 2019 году он освободился из колонии, где отбывал наказание по статье "Насильственные действия сексуального характера". Официального подтверждения этой информации пока нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram