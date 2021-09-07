А вырученные деньги хочет направить на войну

Киев предложил Вашингтону создать зону свободной торговли. Как заявили в украинском МИД, это укрепит экономику, а полученные деньги смогут направить на войну в Донбассе. Во время недавнего визита Владимира Зеленского в США, американские политики вновь пообещали, что будут помогать Украине. Неделю спустя подписанное совместное заявление двух президентов получило совсем иные трактовки.

Со дня визита президента Украины в США прошла уже неделя. Сам Зеленский оценил свой североамериканский вояж как в высшей степени удачный. Еще бы: совершил пробежку вокруг Белого дома, посмотрел на живых Илона Маска и Тима Кука и главное - удостоился аудиенции у президента Байдена. Но от совместной пресс-конференции американский лидер уклонился, а заявление, которое Зеленский назвал прорывом в отношениях двух стран, на поверку оказалось настолько общим и туманным, что неделю спустя его приходится комментировать главе украинского МИД, чтобы хоть как-то привлечь внимание к заокеанским усилиям президента.

"Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее. Безусловно, выход украинско-американских отношений на новый уровень - то, чего достигли президенты Зеленский и Байден, это делает Украину сильнее. И тот факт, что именно к визиту США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины, включая ракетные комплексы Javelin, это тоже сигнал России", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, который сопровождал Зеленского в США, такие же настроения и в Конгрессе. Сенаторы якобы даже говорили, что разногласия демократов и республиканцев сейчас затрагивают практически 99 процентов вопросов и лишь один процент, касающийся Украины, их объединяет. Крайне любопытный пассаж, если учесть, когда происходил визит украинской делегации - только что завершившийся скандальный вывод американских войск из Афганистана и бушующий ураган "Ида". До Украины ли Вашингтону? Но Киеву очень хочется, чтобы было так. В совместном заявлении - около двух десятков пунктов. И едва ли не в каждом упоминается Россия. То как страна агрессор, то как страна, которая мешает развитию и процветанию Украины. Итоги переговоров Кулеба трактует так:

"Сейчас время такой тихой дипломатии для выработки оптимальных форматов. Но абсолютно четко прозвучало заверение президента Байдена в том, что США примут участие в усилиях Украины и наших союзников по прекращению российской агресии", - заявил он.

Вот только в тексте заявления четко сказано, что США полностью поддерживают международные усилия, включая те, что предпринимаются в Нормандском формате, направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины. А как это видит украинская сторона, глава МИД продемонстрировал наглядно. Дмитрий Кулеба предлагает Вашингтону создать зону свободной торговли, которая позволит Киеву получить дополнительные средства, чтобы направить их на войну. И здесь помимо политической стороны вопроса США, видимо, стоит задуматься и о финансовой. Впрочем, как и Европе.

"Мы знаем и все знают, что Украина - ТОП-1 по коррупции. То есть здесь вор сидит на воре. В глазах Германии возникает вопрос: а почему теряем мы, а не выполняет Украина? А еще там кредиты разворовывает. То есть весь мир устает", - рассуждает лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

Недавно президент Эстонии в интервью украинским СМИ заявил, что для вступления в Евросоюз Киеву понадобится несколько десятилетий. И тем самым лишний раз подчеркнул настроения, царящие в ЕС. На этом фоне Украина решила развивать сотрудничество с Молдавией и Грузией. По ее мнению "Ассоциированное трио" соискателей евроинтеграции быстрее сможет выполнить условия Брюсселя.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram