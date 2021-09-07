Появились подробности убийства двух школьниц в Кузбассе

Подозреваемый уже дал признательные показания

В Киселевске Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве двух школьниц. Это ранее судимый 41-летний мужчина. Он уже дал признательные показания. Десятилетние девочки пропали накануне - не вернулись домой после школы.

Заброшенный дом на окраине Киселёвска. Место относительно тихое. Рядом машиностроительный завод. Живущие в этом районе люди до сих пор не могут поверить, что жестокое убийство двух девочек произошло вот так – по соседству.

Две подружки пропали накануне. Как обычно после завтрака отправились в школу. Когда не вернулись вечером, родители забили тревогу. Искать девочек отправился весь город. Раздавали листовки, обследовали каждый укромный уголок, искали свидетелей - информацию собирали буквально по крупицам. Предполагаемый подозреваемый вскоре обнаружился - его зафиксировали камеры видеонаблюдения продуктового магазина.

На кадрах видеонаблюдения видно, как взрослый мужчина улыбается двум подружкам и что-то им покупает. Из магазина направились в сторону гаражей. Удивительно, но девочки спокойно идут, не вырываются и не кричат о помощи. Некоторые свидетели отмечали, что школьницы даже обращались к мужчине по имени, будто хорошо его знали. Впрочем, позже информация не подтвердилась. Подозреваемого нашли меньше чем за сутки. Им оказался 41-летний житель города Мыски.

- Ты зачем детям покупал?

- Просто угостил! Они семечек попросили!

- Дальше что было?

- Ничего! Я купил им газировки, что-то там, пакет, ещё чего они там взяли. Ну и всё! Донёс там до бетонок! Они голубей там покормили! Ну и всё! И я пошёл! И они тоже!

Позже мужчина всё же сознался в изнасиловании и двойном убийстве десятилетних девочек. Известно, что ранее подозреваемый уже отбывал срок за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Два года назад из колонии освободился, но административный надзор нарушал неоднократно. Сейчас мужчина задержан. С ним работают следователи и криминалисты.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, мотивы совершённого преступления. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщил следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ Дмитрий Орлов.

Правительство Кузбасса окажет семьям погибших девочек всю необходимую помощь. Об этом уже заявили власти региона.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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