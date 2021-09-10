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На территории ЗИЛа появится филиал Эрмитажа

15:14
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Современное здание вместит актуальные экспозиции

В Москве на территории бывшей промзоны ЗИЛ появится филиал Эрмитажа. Проект уже согласован, сообщает "ТВ Центр".

В современном здании разместятся залы для экспозиций, а также конференций. На подземном этаже предусмотрены помещения для хранения и подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории, технические службы.

Еще здесь будут эскалаторы и лифты. Преобразится и территория вокруг московского Эрмитажа - всё-таки статус обязывает!

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