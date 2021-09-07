В Северном Чертанове добились решения проблемы загрязнения пруда

Пруд загрязнялся нефтепродуктами

На юге Москвы местные жители добились решения экологической проблемы Большого Чертановского пруда. Водоём несколько лет загрязнялся нефтепродуктами.

Вещества попадали сюда через коллектор, подпитывающий водоем сточными водами. Причём остатки нефти находили не только в пруду, но и в колодце, а также инженерных коммуникациях соседней автозаправки.

Однако проверки нарушений не выявили. И вот выяснилось, что загрязнение происходит через грунт из локальной водосточной сети.

"Ливневая канализация была герметизирована. Правда, это пока не помогло, обещали, что в четвертом квартале пройдет там полная ее модернизация, тут будет пластиковый рукав. Поэтому мы надеемся, что все-таки пруд будет защищен, но жители и я, конечно, тоже будем внимательно наблюдать за ситуацией", - заявила Светлана Разворотнева, советник мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ.

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