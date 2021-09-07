Российские хоккеисты привезли Кубок Стэнли в Москву

Затем он отправится в турне по России

Главный приз Национальной Хоккейной Лиги - кубок Стэнли - начинает свое турне по России. Сегодня он в Москве. Его привезли российские спортсмены, чья игра на последних матчах НХЛ произвела впечатление даже на самых придирчивых знатоков. По традиции, победители могут привезти трофей к себе на родину.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Дмитрия Гусева (см. видео)

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram