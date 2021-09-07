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Театр имени Вахтангова открывает 101-й сезон

15:34
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Одна из премьер - спектакль "Война и мир"

Сегодня новый, 101-й по счёту, сезон открыл театр имени Вахтангова. Сбор труппы начался весьма необычно.

Как только артисты заняли свои места в зале, открылся занавес и коллеги увидели часть нового спектакля Римаса Туминаса "Война и мир". Постановка обещает стать настоящим событием театральной Москвы. На сцене - актёры разных поколений, которые бережно и точно дополняют друг друга.

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Сбор труппы Театра имени Евгения Вахтангова
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