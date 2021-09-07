Мишустин в Саратове оценил роль новых инфекционных центров

Премьер рассказал о "Санитарном щите" России

Михаил Мишустин во вторник приехал в Саратов. Глава правительства ознакомился, в частности, с ходом работ по развитию здравоохранения в регионе, сообщает "ТВ Центр".

Премьер-министру представили проекты онкологического и противотуберкулёзного диспансеров. Правительство поддержит эти планы с тем, чтобы строительство медучреждений началось со следующего года. А до конца 2021 в Саратове должно завершиться возведение областной инфекционной больницы. В регионе нет стационара такого профиля для взрослых, а детские учреждения расположены в старых зданиях.

Михаил Мишустин отметил системность подхода в решении проблемы. Новая клиника рассчитана на 400 коек. В ней будут отделения для детей и взрослых, родильное отделение, реанимация, диагностическая лаборатория и другие необходимые подразделения.

"Санитарный щит" страны, который создаётся по инициативе президента, это набор социально-экономических инициатив, которые были поддержаны президентом сегодня, как раз основывается на таких блоках. Это очень серьёзная, продуманная система, которая позволит в том числе в качестве серьёзного щита, инфекционной больницы, помогать людям и во время пандемии, и не во время пандемии", - заявил Мишустин.

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