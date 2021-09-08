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"Почти все — фигуранты "черных" списков": эксперт о новом правительстве Афганистана

09:10
  • среда
  • 08 сентября 2021

Почти все министры - лидеры запрещенного движения "Талибан"

Временное правительство Афганистана сформировано - министрами стали лидеры "Талибана", эта организация запрещена в России, и не только в нашей стране. Председателем стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

О личностях министров нового правительства с ведущим программы "События. 25-й час" поговорила политолог-востоковед Елена Супонина.

"Большинство министров нового, временного правительства Афганистана – фигуранты "черных", террористических списков, как национальных, так и Совбеза ООН. Возглавил правительство мула Ахунд – один из основателей движения "Талибан". Его заместитель – мула Барадар. Он сидел в тюрьме Пакистана. И вытащили его оттуда американцы. Попросил об этом Дональд Трамп, который сказал, что ему нужны лидеры среди талибов, с которыми можно вести переговоры. И Майк Помпео лично проводил встречи с Барадаром. И это наводит на интересный вопрос: а зачем вообще американцам нужно было освобождать аж из пакистанской тюрьмы одного из основателей "Талибана", почему они сделали на них ставку и не является ли это ловушкой для ближайших соседей Афганистана", - заявила Супонина.

Полную версию комментария эксперта смотрите в видео.

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