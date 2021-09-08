"Самый бесчеловечный эксперимент": в России вспоминают жертв блокады Ленинграда

Она началась ровно 80 лет назад

В России чтят память жертв блокады Ленинграда. Она началась ровно 80 лет назад и продолжалась почти 900 дней. За это время от голода и бомбардировок, по разным оценкам, погибли около полутора миллионов человек. Утром на Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась траурная церемония возложения цветов и венков. Участие в ней приняли ветераны и члены правительства Санкт-Петербурга. В 41-м гитлеровские оккупанты намеревались стереть город с лица земли и уничтожить всех его жителей. Но Ленинград выстоял. Сегодня защитники Северной столицы рассказывают потомкам о тех страшных событиях, призывая сохранить память и не допустить повторения ужасов войны.

Фронтовик-зенитчик Абрам Миркин как будто снова там, на передовой. 80 лет назад он 20-летним младшим сержантом сидел в таких же окопах под Ленинградом, только не в выставочных, а настоящих. Недавно ему исполнился 101 год. Живет в Орле. Сегодня сбылась его мечта - увидеть еще раз город, за который бился насмерть.

Панорама устроена на том берегу Невы, где советские войска в 1943-м прорвали вражеское кольцо. На небольшом участке построили понтонный деревянный мост — сейчас на его месте огромный, железобетонный. Здесь находилась автомобильная дорога, по которой в осажденный город пошли машины с продовольствием. Но все это было позже.

8 сентября 1941-го немецкие войска заняли город Шлиссельбург. По радио объявили: Ленинград на осадном положении. В этот же день в результате авианалета сгорели Бадаевские продовольственные склады. Спустя еще несколько суток "Люфтваффе" потопили несколько барж с зерном, которые шли по Ладожскому озеру в осажденный город.

Скрипят полозья в городе, скрипят…

Как многих нам уже не досчитаться!

Но мы не плачем: правду говорят,

что слезы вымерзли у ленинградцев.

Это строчки из "Февральского дневника" блокадной поэтессы Ольги Берггольц. Музей Обороны и Блокады Ленинграда сделал подарок жителям: озвученные фрагменты стихов, писем и воспоминаний людей.

Пискарёвское кладбище - место самого массового захоронения жителей и защитников города, погибших в годы Ленинградской блокады. На братских могилах нет имен и фамилий. Только год захоронения. Самая частая цифра на гранитной плите - 1942. В зиму с 1941 по 1942 годы в Ленинграде погибло самое большое количество людей.

Замерзшую землю сначала взрывали, потом раскапывали экскаватором. В ямы выгружали тела. Рядом рыли новые могилы. Только на этом кладбище за три года были похоронены около 500 тысяч человек

"Это самый нечеловеческий и продолжительный эксперимент над людьми. Над людьми, которые оказались в экстремальной ситуации. Подытоживание того, что произошло с населением Ленинграда, привело к появлению новой нормы гуманитарного права, которое запрещает использовать голод, как средство ведения войны", - рассказывает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин.

К началу войны население города составляло 3 миллиона 217 тысяч человек. Победу отпраздновали 579 тысяч 500. Блокада Ленинграда - одно из самых жестоких преступлений вермахта по отношению к мирным жителям, которые проявили невиданную стойкость, мужество и героизм.

Анна Морозова , Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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