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Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Миши Ананьева

12:14
  • среда
  • 08 сентября 2021

У мальчика первичный иммунодефицит

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение Миши Ананьева из Калужской области. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти 975 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся и помог мальчику. Но требуется еще миллион 870 тысяч.

Мише всего один год и у него диагностировано генетическое заболевание - первичный иммунодефицит, синдром Вискотта - Олдрича. Мальчик уже перенес пересадку костного мозга, но возникли осложнения. Нужна еще одна трансплантация и дорогостоящие лекарства. Они стоят почти три миллиона рублей. 

Мы продолжаем помогать Мише все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Михаила Ананьева, программа 1241.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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