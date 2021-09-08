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Всю жизнь посвятил Отечеству: каким был Евгений Зиничев

14:38
  • среда
  • 08 сентября 2021

Глава МЧС погиб, спасая другого человека

Сегодня при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Соболезнования его родным и близким направил Владимир Путин. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Норильске. Евгению Зиничеву было 55 лет. Пост руководителя МЧС он занимал с 2018 года. Как отмечают коллеги, Зиничев всю жизнь посвятил служению Отечеству и был полностью предан своему делу.

Красноярский край. Евгений Зиничев приехал проверить, как идут работы по строительству новой пожарной части в Норильске. Трагедия произошла позже. Телеоператор вел съемку, стоя на краю обрыва. Но поскользнулся и сорвался. Евгений Зиничев бросился со скалы в воду его спасать, но ударился о выступ. Главу МЧС вместе с оператором Александром Мельником экстренно эвакуировали. Вертолетом доставили в больницу. Травмы оказались смертельными. Позже в министерстве сообщат: Евгений Зиничев погиб, спасая жизнь человека. Все последние дни глава ведомства провел в рабочих поездках. В последней, в Арктическую зону, лично контролировал, как подразделения выполняют задачи по ликвидации ЧС. Это были масштабные учения, охватившие огромный регион. От Мурманска до Чукотки. Зиничеву было важно побывать в каждом пункте.

"Подобные учения проходят в этих широтах впервые. Учения пройдут с 7-8 сентября на территории 7 субъектов. В учениях будет задействовано более 6 тысяч человек. Цель учений у нас - оценка способности органов управления и сил эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера", - говорил Зиничев.

Последний год для министра и его ведомства оказался, наверное, самой жесткой проверкой: пожары в Сибири и  Якутии, наводнения на Дальнем Востоке и в Бурятии. Зиничев лично выезжал в места, где огонь подбирался к деревням, а половодье затапливало жилые дома. И сам не раз руководил спасательными операциями. Почти вся его жизнь была связана с армией и силовыми структурами. Служил на Северном флоте, потом в ФСБ, Федеральной службе охраны. Министерство по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев возглавил в мае 2018. И с тех пор спасение людей стало его основной профессией. Министр, генерал армии,  был не раз поощрен государственными наградами. Сегодня, соболезнования семье погибшего, выразил Владимир Путин. Евгению Зиничеву было всего 55 лет.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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