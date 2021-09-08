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Путин оценил успехи российских спортсменов на Играх в Токио

14:43
  • среда
  • 08 сентября 2021

Результаты олимпийцев и паралимпийцев подтвердили статус России как спортивной державы

В России необходимо создавать все условия, чтобы к 2030 году не менее 70 процентов граждан могли заниматься спортом и физической культурой. Об этом сегодня заявил Владимир Путин.

Глава государства записал видеообращение к участникам международного форума под названием "Россия - спортивная держава". Сегодня он открылся в Казани.

Кроме того, президент пожелал успехов и побед участникам "первых игр стран СНГ", которые также проходят в Татарстане. В обращении Владимир Путин особо отметил успехи россиян на Олимпиаде и Паралимпиаде. 

"Дорогие друзья! Яркие победы, успешные, незабываемые выступления наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь убедительно доказали: Россия – действительно спортивная держава. Наши атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится наша страна, а гости проводимых у нас международных соревнований неизменно отмечают высокие организационные стандарты и атмосферу радушия. В эти дни в Казани проходят первые Игры стран СНГ. Хочу пожелать успехов их участникам, и добавлю, что в Татарстане накоплен большой позитивный опыт проведения крупных, мирового уровня спортивных мероприятий", - сказал Путин.

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