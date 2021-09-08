ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин посетил отремонтированную музыкальную школу в Теплом стане

15:08
  • среда
  • 08 сентября 2021

Капремонт выполнен по программе "Искусство детям"

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Юго-Западный округ столицы. Глава города осмотрел сразу несколько крупных объектов по созданию качественной городской среды, сообщает "ТВ Центр".

Собянин уже посетил детскую музыкальную школу имени Иванова-Крамского в Тёплом стане. Здесь провели капитальный ремонт, а также закупили новые инструменты. Работы выполнены по программе "Искусство детям". Такой подарок учебное заведение получило к своему 50-летию.

"С юбилеем вашу школу. С днем рождения, с новым обликом школы", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Музыкальная школа
Музыкальная школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.