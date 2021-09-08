Собянин посетил отремонтированную музыкальную школу в Теплом стане

Капремонт выполнен по программе "Искусство детям"
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Юго-Западный округ столицы. Глава города осмотрел сразу несколько крупных объектов по созданию качественной городской среды, сообщает "ТВ Центр".
Собянин уже посетил детскую музыкальную школу имени Иванова-Крамского в Тёплом стане. Здесь провели капитальный ремонт, а также закупили новые инструменты. Работы выполнены по программе "Искусство детям". Такой подарок учебное заведение получило к своему 50-летию.
"С юбилеем вашу школу. С днем рождения, с новым обликом школы", - отметил Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram