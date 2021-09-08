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На ВДНХ завершается реконструкция павильона №15

15:22
  • среда
  • 08 сентября 2021

Архитекторам удалось восстановить уникальные элементы

Павильон №15 был выполнен в стиле сталинского ампира и назывался "Поволжье". Со временем здание перестроили, оно стало безликим и утратило былое великолепие.  Сегодня архитекторам удалось вернуть на место уникальные колонны, витражи и декор, а некоторые детали даже воссоздали заново.

Что получилось - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Демидовой (см. видео).

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Павильон №15 на ВДНХ
Павильон №15 на ВДНХ
Павильон №15 на ВДНХ
Павильон №15 на ВДНХ
Павильон №15 на ВДНХ
Павильон №15 на ВДНХ
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