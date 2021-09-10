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В театре Петра Фоменко открыли новый сезон

15:22
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Зрителей ждет несколько громких премьер

Сегодня в театре Петра Фоменко открыли новый сезон. О планах на ближайший год рассказал на традиционном сборе труппы худрук  Евгений Каменькович.

Премьерные спектакли, которые стали хитами ещё до летних каникул, зрители увидят уже в сентябре. Это "Дон Жуан. Генеральная репетиция" в постановке Дмитрия Крымова, а также "Доктор Живаго" в трактовке самого Евгения Каменьковича.

Скоро начнутся репетиции новых спектаклей. Фёдор Малышев работает  над "Калигулой", а Егор Перегудов  - над пьесой "Опасные связи". И, конечно, традиции студии Петра Фоменко будут сохраняться неукоснительно.

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