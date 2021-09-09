Германия рискует "полеветь": политолог о возможных итогах выборов

"Такого никогда не было"

В Германии, недавно поднявшей вопрос о противодействии русским хакерам, которые якобы готовы повлиять на ход голосования 26 сентября, разгорелся скандал, связанный со слежкой за подозреваемыми. Не хакеры, конечно, но это грубое вмешательство в частную жизнь. Газета "Цайт" утверждает, что Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в 2019 году тайно купило у израильской корпорации систему электронного наблюдения. С её помощью можно получить доступ к данным мобильных устройств любого пользователя. Кроме того, программа способна незаметно включать на смартфоне камеру и микрофон. Законодательство Германии допускает наблюдение такого рода лишь в исключительных случаях. В ведомстве информацию СМИ пока не комментируют. Но она может сильно ударить по репутации правящего блока ХДС-ХСС, у которого и без того сейчас самый низкий рейтинг за всю историю ФРГ. По данным последних соцопросов, на предстоящих парламентских выборах консерваторов готовы поддержать только 19% граждан страны.

О возможных итогах выборов в Германии в эфире программы "События. 25-й час" порассуждал доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Сегодня, исходя из тех соцопросов, которые были проведены буквально неделю назад, с большим отрывом лидирует СДПГ. Они по опросам набирают около 25%. Такого никогда не было. Весной было всего лишь 15-16%. Немецкие эксперты бьют тревогу, потому что они предсказывают, что Германия может сильно "полеветь". Внешняя политика может сильно измениться. И многие этого не хотят", - заявил Топорнин.

Полную версию комментария эксперта смотрите в видео.

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