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В США снесли памятник командующему армии Конфедерации

08:27
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Скульптуру посчитали символом расизма

В американском Ричмонде демонтировали памятник генералу Роберту Ли. В годы гражданской войны он командовал войсками южных рабовладельческих штатов. Снимали памятник с постамента под одобрительные возгласы толпы.

Это был самый крупный монумент представителю конфедератов в стране. Памятник появился в городе в 1890 году и с тех самых пор был предметом ожесточенных споров. Несмотря на то, что скульптуру признали произведением искусства, темнокожие американцы называли ее символом расизма.

Убрать памятник решили на фоне протестов движения Black Lives Matter, хотя нашлось и много тех, кто выступил против сноса. В итоге судебный процесс затянулся на целый год.

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Памятник командующему армии Конфедерации
Памятник командующему армии Конфедерации
Памятник командующему армии Конфедерации
Памятник командующему армии Конфедерации
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