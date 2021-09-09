Уровень воды в Улан-Удэ продолжает расти

Уровень воды достиг 239 сантиметров

Столица Бурятии Улан-Уде в воде. Еще два дня назад была надежда, что вода отступает. Сегодня утром река Селенга поднялась на 2 сантиметра, достигнув уровня - 239 сантиметров.

Затоплены не только приусадебные участки. В надежде спасти бытовую технику и мебель люди придумывают способ поднять их повыше. Ситуацию осложняет и выход грунтовых вод.

"В пунктах временного размещения находится 27 человек из них 15 детей. Всем необходимым обеспечены. Совместно с администрацией, местным населением, добровольцами и волонтерами оказывается адресная помощь населению. Это доставка продуктов питания, бутилированной воды", - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Герольд Тимофеев.

Там, где река возвращается в свое русло, работают комиссии по оценке ущерба. А дома просушивают тепловыми пушками.

По-прежнему на опасной отметке находится и уровень Амура в Хабаровском крае. В районе реки Силинка спасатели откачивают воду с помощью насоса высокой мощности. Это позволяет не допустить разлива воды в сторону жилых домов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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