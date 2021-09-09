Число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до семи

Найдены тела еще двух погибших

В подмосковном Ногинске на месте взрыва газа в жилом доме нашли тело седьмого погибшего. Неизвестной остаётся судьба ещё двоих человек.

Спасатели продолжают разбирать конструкции. Работы не прекращались всю ночь. В больнице на лечении остаются шестеро пострадавших.

ЧП произошло накануне рано утром. Как сообщили в МЧС, взрыв прогремел в квартире на третьем этаже. Ударная волна обрушила часть внешней стены и перекрытия. Причиной, по предварительным данным, могла стать утечка газа.

Почти 170 жильцов направили в пункты временного размещения. В Ногинске объявлен трёхдневный траур.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram