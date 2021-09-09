Ким Чен Ын посетил ночной парад в Пхеньяне, но выступать не стал

Республика отмечает годовщину основания

Ночной военный парад прошёл в КНДР в честь 73-й годовщины основания республики. В нём приняли участие боевая техника и самолёты, а завершилось шоу красочным фейерверком.

Председатель Госсовета Ким Чен Ын наблюдал за смотром, но выступать с речью не стал. Вместо него это сделал секретарь парткома. Он заявил, что страна будет наращивать военный потенциал и модернизировать оборонную промышленность.

Других подробностей мало. Как пишут южнокорейские СМИ, новых вооружений на параде представлено не было.

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