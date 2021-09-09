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Вассерман представил студентам РГУ им. Губкина новый учебник

13:31
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Он посвящен системному и критическому мышлению

Развить способности к анализу и решать сложные задачи в команде российским студентам поможет новый учебник под названием “Системное и критическое мышление”. Накануне его презентовали в университете нефти и газа имени Губкина.

Преподаватели будут использовать пособие в рамках междисциплинарного курса. Над учебником работала большая группа авторов. В научный труд включили публикации, которые создавались ещё в конце 90-х годов. Общую редактуру провёл Анатолий Вассерман.

Как ожидается, известный эрудит также станет одним из лекторов нового курса.

"Учебник о том, как думать эффективно, как решать задачи, как проверять решения, как сделать, чтобы в творчестве было поменьше собственно творчества, а побольше ремесла", - заявил Вассерман.

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Журналист Анатолий Вассерман
Журналист Анатолий Вассерман
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