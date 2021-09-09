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Собянин рассказал о глубинных изменениях в системе здравоохранения Москвы

12:04
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Часть из них вызвана пандемией, но большинство изменений были в планах

Форум социальных инноваций регионов стартовал сегодня в Москве. Приветствие организаторам и гостям мероприятия направил президент Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

В форуме участвуют руководители регионов, общественные деятели и эксперты. Запланированы десятки дискуссий. На повестке - вопросы социальной политики, медицины и образования. Отдельные встречи посвящены развитию территорий, цифровизации экономики и изменениям в законодательстве.

"Сегодня уже два миллиона диагнозов в поликлиниках поставлены с помощью подсказок доктору на основе искусственного интеллекта. Это вот во время пандемии. Сегодня цифровая система поликлиники и развитие Единой медицинской информационной системы идет шагами, которые не снились нам в предыдущие годы", - сказал Собянин.

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