Дача-коммуна и новый муж с четырьмя детьми: как живет Анастасия Макеева

Актриса столкнулась с волной хейта в соцсетях

Анастасия Макеева отменяет все спектакли из-за проблем со здоровьем. Актрису травят в Сети. А она умоляет завистников не лезть в её личную жизнь Подробнее о жизни Насти Макеевой - в нашем материале.

"Ну что я могу сказать, вы попали прямо в горячее время. Добро пожаловать на "Макеева-лэнд". Мы называем так нашу скромную фазенду", - говорит Макеева.

Скромная фазенда "Макеева-лэнд" находится в 70 километрах от Москвы. Берёзовая роща, трёхэтажный коттедж. Работы непочатый край. Сплошные печки-лавочки.

"Пойдёмте, я вам покажу нашу комнату. Начнём с нашей комнаты. Тут муж. Заходите. Это лавандовая комната", - показывает Макеева.

Её предыдущие избранники не тяготели к строительству и загородной жизни. А вот с новым мужем повезло.

-Как вам на даче, Роман?

-Прекрасно.

-Скучать не приходится.

-Когда мы спать будем?

Личная жизнь Анастасии Макеевой у всех на слуху. Актриса в четвёртый раз вышла замуж, но с таким столкнулась впервые. В Сети её называют разлучницей и грозят чуть ли не карой небесной.

"Мне 39. Сколько мне осталось жизни, я не знаю. Может быть, завтра я выйду, в меня ударит молния, и я умру. А может быть, доживу до 100 лет. Никто этого не знает. Но сколько бы ни осталось, особенно активной, дееспособной жизни, я ни секунды не хочу тратить на то, чтобы с кем-то ссориться и выяснять", - объясняет она.

Со своим Романом она познакомилась год назад, и с тех пор влюблённые не расстаются. Они и встретились первый раз прямо здесь, на даче. Начиналось всё с бурьяна, а закончилось свадебным салютом.

"Сегодня у нас ровно год, как мы с мужем вообще не расстаёмся", - говорит Макеева.

О том, что у её избранника четверо детей и жена в Словении, Макеева узнала сразу после их знакомства. Актриса искренне не понимает, какие к ней могут быть вопросы: никто никого не обманывал, оборванную верёвку как ни вяжи, всё узел будет.

"Когда мужчина уходит от женщины или женщина от мужчины, она уходит именно от мужчины. Дети тут ни при чём. Не имеет права никто принуждать, заставлять, порабощать, если в одной семье родились дети, то ты теперь живи до гробовой доски", - говорит Макеева.

Светские хроникёры, конечно, принялись гадать - ну что могла найти эффектная актриса в простом строителе, к тому же приехавшем в Россию на заработки. Макеева просит не верить слухам. Их отношения построены не на корысти, а на большой и чистой любви.

"Можно купить проститутку, но нельзя купить любовь. Можно иметь каких-то людей, которые рядом с тобой, потому что им выгодно", - уверена она.

Каждый день Роман устраивает Насте трогательные сюрпризы.

"Сейчас как бы в подарок жене на улице появилась горячая вода", - шутит Роман.

"А-ах! Брателло, это охренительная новость! Спасибо!" - восхищается она.

Ещё во времена пандемии "Макеева-лэнд" превратилась в настоящую коммуну. Устав от хейтеров в Интернете, актриса решила выйти в оффлайн и нашла множество новых друзей.

"Вот Наташа. Наташа, например... Наташ, повернись! Вот Наташа. 63 года. Замечательный человек. Тоже познакомились в Инстаграм. Дай я тебя покажу народу. Просто написал мне человек и говорит: "Настя, я хочу с вами дружить". Я говорю: "Давайте". Познакомились", - показывает Макеева подругу.

Работа кипит и на участке, и на кухне. В гости к Макеевой приезжают со всей страны целыми семьями. Она и сама не чурается взять в руки кисть и банку с краской. Макеева уверят, дело тут вовсе не в желании сэкономить, ей просто нравится всё делать собственными руками.

"Некоторые представители хейтерского сословия пытаются меня уколоть и написать "Вы там собрали бесплатных рабов". Нет, друзья, мы за всё платим. Кто что поломает, какую технику купить, стройматериалы. Мы всё оплачиваем", - уверяет Макеева.

Актриса кажется абсолютно счастливой. Но есть одна тема, от которой у неё на глазах сразу же наворачиваются слёзы. Тема эта - материнство. Детей у Макеевой пока нет.

"Я всегда, когда об этом говорю, не могу об этом говорить без слёз. Если Господь подарил нам друг друга, значит, он, наверное, имел какой-то замысел. Значит, это должно реализоваться", - считает она.

Те, кто изучает её личную жизнь через соцсети и заголовки таблоидов, упрекают актрису в неискренности. Сама Макеева устала от дрязг и склок. Актриса убеждена, конфликт между её новым мужем Романом и его бывшей женой Светланой должен решаться без её участия. А дети уж сами решат, на чью сторону захотят встать.

"Поэтому я искренне считаю, что сейчас эта истерия пройдёт, и когда-нибудь вторая сторона поймёт, что у неё есть шанс кого-то встретить, полюбить", - говорит она.

Приводить в порядок расшатанные нервы Анастасия решила на берегу Байкала. Конечно же, вместе с любимым Ромой, который через соцсети сообщил, что переходит в режим созидания. Судебные тяжбы по алиментам тем временем в самом разгаре.

По материалам программы "Хватит слухов".

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