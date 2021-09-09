Коронавирусом в России заболели еще 18380 человек

Вылечились 19639 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 18380 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 794 человека, выздоровели 19639 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1801. В Московской области за сутки заболели 525 человек, в Санкт-Петербурге - 1380.

За весь период пандемии в стране выявлено 7084284 случая инфекции. Умерли 190376 пациентов. Выздоровел 6340151 человек.

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