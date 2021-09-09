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В Москве нашли женщину, бросившую младенца в мусоропровод

15:12
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Она живет в том же доме

Новорождённую девочку обнаружили в четверг утром жители одного из домов на Литовском бульваре в Москве. Ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет, находился в мусоропроводе. Возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

Скорее всего, девочке не больше суток. Сейчас она в больнице и её жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские установили личность матери. Это 37-летняя москвичка, которая живет в том же доме. У неё уже есть старшая дочь, которой 15 лет, но девочка живет с бабушкой, поскольку мать лишили родительских прав.

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