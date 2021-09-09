ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва готовится ко Дню города

15:15
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Город вовсю готовится к празднику

Москву начали украшать ко Дню города и уже через два дня столица предстанет во всём блеске. Около парка Горького - любимой праздничной площадки горожан - уже разместили огромное панно диаметром 16 метров с логотипом города. Вечером арт-объект будут освещать динамические прожекторы.

К выходным в столице появится более 3 тысяч инсталляций. А набережной Тараса Шевченко появились матрешки. И у них есть шанс попасть в топ новых фотолокаций Москвы. Около столичного арт-объекта можно не только сделать интересные снимки, рассмотреть уникальные кокошники, но и посмотреть на себя в зеркало. Впрочем, это далеко не весь праздничный декор.

"2012 флагов будет размещено на 11 мостах, среди которых и Большой каменный мост, реконструкция которого была недавно завершена. Традиционно будут оформлены въезды в город, транспортные узлы, недавно открытые, например, ТПУ "Ховрино", - рассказала советник департамента ЖКХ Москвы Виктория Боткова.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
День города в Москве
День города в Москве
День города в Москве
День города в Москве
День города Москвы
День города Москвы
День города в Москве
День города в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.