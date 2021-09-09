Москва готовится ко Дню города

Город вовсю готовится к празднику

Москву начали украшать ко Дню города и уже через два дня столица предстанет во всём блеске. Около парка Горького - любимой праздничной площадки горожан - уже разместили огромное панно диаметром 16 метров с логотипом города. Вечером арт-объект будут освещать динамические прожекторы.

К выходным в столице появится более 3 тысяч инсталляций. А набережной Тараса Шевченко появились матрешки. И у них есть шанс попасть в топ новых фотолокаций Москвы. Около столичного арт-объекта можно не только сделать интересные снимки, рассмотреть уникальные кокошники, но и посмотреть на себя в зеркало. Впрочем, это далеко не весь праздничный декор.

"2012 флагов будет размещено на 11 мостах, среди которых и Большой каменный мост, реконструкция которого была недавно завершена. Традиционно будут оформлены въезды в город, транспортные узлы, недавно открытые, например, ТПУ "Ховрино", - рассказала советник департамента ЖКХ Москвы Виктория Боткова.

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