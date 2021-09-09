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Дмитрий Крымов представил в театре им. Пушкина свою трактовку "Чайки"

15:27
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Это самостоятельный спектакль "Костик"

Сезон начался в театре Пушкина – причём, сразу с премьеры. Спектакль "Костик" - провокационная трактовка чеховской "Чайки" от Дмитрия Крымова. Режиссёр, известный своими экспериментами с классикой, оставил от оригинального текста только канву и героев, а ещё оттенок тонкой и горькой иронии. Что получилось?

Чеховская "Чайка" кричит со сцены театра имени Пушкина. Только это, скорее, отсылка к классике. И даже не авторское ее прочтение, а новый самостоятельный спектакль - "Костик". Крафтовые листья шуршат по-настоящему. На сцене - осень, только не в усадьбе, а на даче. В главной роли - Виктория Исакова. Ее Аркадина - властная, не очень счастливая и яркая даже в деревенской обстановке.

Новую историю с известными героями, но вечными конфликтами, которые звучат остро, современно, и даже провокационно, написал Дмитрий Крымов. Это его первая постановка на этой сцене.

"Я стремлюсь, чтобы в Театре Пушкина было все самое лучшее, интересное и талантливое. А Дмитрий Крымов на сегодня - режиссер номер один в драматическом театре. Это оригинальная пьеса, только навеянная "Чайкой" Чехова, отдаленные мотивы мы узнаем", - рассказал художественный руководитель МДТ имени А.С. Пушкина Евгений Писарев.

В этой истории герои размышляют о культуре и государстве, о таланте, новом искусстве и совести. Осталось место и для любви. Костик Треплев в спектакле Крымова - безрукий драматург с зелеными волосами, талантливый и отчаянно влюбленный, но, как и столетия назад, без взаимности.

Пронизывающая чеховская атмосфера грусти и иронии осталась. Диалоги современные, зрители остаются в напряжении. Безмятежность сохраняет только один персонаж.

В день премьеры только у одного актёра спокойствие железное, вместо выученной роли - полная импровизация и свобода действий. На сцену театра имени А.С.Пушкина выйдет обаятельный артист - ньюфаундленд Атрей.

В спектакле зашифрованы метафоры и аллюзии, которые каждый поймет для себя сам. Действие сюжета не ограничивается сценой, актеры свободно играют в зрительном зале. Много неожиданных визуальных эффектов и решений.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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Спектакль "Чайки"
Спектакль "Чайки"
Спектакль "Чайки"
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